بطولة فرنسا: مونبلييه يوصل نزيف النقاط

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باريس: واصل مونبلييه نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه بريست 2-2 الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وأنقذ المهاجم الجزائري أندي ديلور مونبلييه من الخسارة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بتمريرة حاسمة وهدف أمّنا له التعادل الثالث هذا الموسم، مفرطا بفرصة انتزاع المركز الرابع من مرسيليا الذي كان سقط في فخ التعادل امام ضيفه رينس 1-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس وبات مهددا بخسارته لصالح رين في حال فوزه على لوريان لاحقا، مقابل 23 نقطة لبريست الذي تقدم إلى المركز العاشر.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول لصالحه بهدف سجله غايتان لابورد بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من ديلور (45+1).

وفي الشوط الثاني، رد بريست بهدفين سجلهما رومان فيليبوتو (58) وبرندان شاردوني (79)، قبل أن يدرك ديلور التعادل لمونبلييه في الدقيقة 82.

وعاد موناكو الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه ديجون صاحب المركز الاخير بهدف وحيد سجله الالماني كيفن فورلاند في الدقيقة 15.

وصعد موناكو الى المركز السادس مؤقتا برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد ديجون عند تسع نقاط في المركز الأخير.

وحذا بوردو حذو موناكو واستعاد بدوره نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان بابلو ناسيمينتو كاسترو (38) وأوتافيو (66).

وهو الفوز السادس هذا الموسم لبوردو والاول بعد خسارتين متتاليتين، فارتقى الى المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة مقابل 14 نقطة لستراسبورغ السادس عشر.

وتابع نانت نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يحقق خلالها اي فوز، وكان أمام ضيفه انجيه بهدف للمالي شارل تراوريه (90+4) مقابل هدف لرومان توماس (42).

وتعادل سانت اتيان مع نيم بهدفين لهارولد موكودي (8) وأرنو نور الدين (63) مقابل هدفين للبينيني ماتيو أهليفيني (14) ورينو ريبار (56 من ركلة جزاء).

ويلعب لاحقا أيضا ليل مع باريس سان جرمان.