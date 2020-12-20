شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الليبى يبدأ رحلته إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ قليل بعثة فريق الاتحاد الليبى مطار معيتيقة الليبى، فى رحلة القدوم إلى مصر، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفًا على نادى الاتحاد الليبى فى الخامسة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الاتحاد الليبى بعد قليل، على أن تقيم فى الإسكندرية، ويخوض الفريق تدريباته غدًا على ملعب المباراة قبل مواجهة بيراميدز.

ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح الاثنين إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء.