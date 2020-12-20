كاف يستعرض هدف قفشة من 14 زاوية مختلفة بعد إعلان فوزه بالأفضل فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى "كاف" عبر تويتر فوز هدف محمد مجدى قفشة لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بجائزة أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى سجله فى المباراة النهائية بالبطولة فى شباك الزمالك، ليحصد المارد الأحمر الأميرة التاسعة فى تاريخه.
وكتبت الصفحة الرسمية للكاف عبر تويتر، "بعد سباق مثير دامَ لـ 24 ساعة، صوت فيه أكثر من مليون مُشجع، قذيفة محمد مجدي قفشة التاريخية ضد الزمالك في النهائي تفوز بأفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا بتصويت الجماهير، استمتعوا بالهدف من 14 منظورا مختلفا".
واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقاً على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير فى الاستفتاء الذى طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلى لصالحه بـ"الضربة القاضية".
وسجل قفشة هدفاً قاتلاً فى مرمى الزمالك وتحديداً فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الاأفريقى التاسع للأهلى وهو رقم قياسى لم يُحققه اى نادٍ أفريقى آخر.
وجاء هدف قفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الإٔفريقية.
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