شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 20/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها إصابة قفشة والسولية وربيعة بفيروس كورونا، وتتويج بيج رامى بلقب مستر أولمبية، وتصريح رئيس اتحاد كمال الأجسام بأن البطولة غير رسمية، بالإضافة إلى اتحاد الكرة يتقدم بملف لمجلس الوزراء الأحد المقبل لإقامة الانتخابات 31يناير، والنجم الساحلى يصل القاهرة لمواجهة المقاولون بالكونفدرالية . بيج رامى يتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020 .. صور توج لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد اكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020. إصابة عمرو السولية وقفشة وربيعة بفيروس كورونا أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام. اتحاد الكرة يتقدم بملف لمجلس الوزراء الأحد المقبل لإقامة الانتخابات 31يناير تجهز اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، ملفا سيتم تقديمه إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومجلس الوزراء الأحد المقبل، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى 31 يناير المقبل، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وتكليفاته للجنة الجديدة، وسيتضمن ملف الجبلاية خطة اللجنة لإجراء الانتخابات بجانب عواقب عدم إجرائها. المقاولون يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة النجم الساحلى فى الكونفدرالية خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لإجراءات المسحة الطبية الرسمية من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى التونسى توصل مسئولو الأهلي لاتفاق مع نظرائهم فى الجونة لضم والتر بواليا مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، وقدم بواليا مستوى لافت مع الجونة سواء فى الدور الثانى لبطولة الدورى العام فى الموسم الماضى، أو مع انطلاق الموسم الجارى، ليضع نفسه كواحد من أفضل المهاجمين المتواجدين في الدوري المصري حالياً. الأهلي يؤمن والتر بواليا ويعقد اتفاق مع الجونة

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