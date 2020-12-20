شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. احتراف مصطفى محمد حديث الساعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خطف الأنظار على الساحة الرياضية، سواء بأهدافه أو بالعروض التى يتلقاها اللاعب من أجل الاحتراف الخارجى، وكان آخرها من نادى نانت الفرنسى الذى طلب الحصول على خدمات "البلدوزر" مقابل 2.5 مليون دولار، وهو ما رفضه مسئولو القلعة البيضاء، مؤكدين أن قيمة اللاعب أكبر بكثير من العرض المقدم.

وعقدت اللجنة التنفيذية، برئاسة أيمن يونس، جلسة مع اللجنة الفنية برئاسة فاروق جعفر، من أجل مناقشة العرض، وتحديد المقابل المادى الذى يليق باسم مهاجم الزمالك الأول، خاصة وإن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف، وطلب ذلك من الإدارة أكثر من مرة، ونستعرض فى الأسطر التالية ما قدمه مصطفى محمد مع الزمالك والمنتخبات والفرق الأخرى التى شارك معاها طوال مسيرته.

مشوار مصطفى محمد مع الزمالك

شارك مصطفى محمد فى 46 مباراة مع الزمالك فى الموسم المنقضى، بواقع 29 فى بطولة الدورى، أحرز خلالها 11 هدفا، وصنع واحدًا، وشارك فى 12 مباراة بدورى أبطال أفريقيا، أحرز 5 أهداف وصنع هدفين، و3 مباريات فى كأس مصر، ومباراة السوبر المصرى، ومباراة السوبر الأفريقى.

وفى الموسم الحالى 2020 / 2021 شارك مصطفى محمد فى مباراتين الدورى، وسجل خلالهما هدفين.

مشوار مصطفى محمد مع الأندية المختلفة مشوار مصطفى محمد مع الأندية المختلفة شارك مصطفى محمد مع طنطا فى 23 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك مع الداخلية فى 17 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف، وأما عن مشاركاته مع طلائع الجيش فشارك فى 29 مباراة أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 5 أهداف.

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مشوار مصطفى محمد مع المنتخبات

شارك مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى 11 مباراة بواقع 7 مباريات ودية و5 مباريات فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتى توج بها الفراعنة مؤخرًا ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى عام 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا، وشهدت مشاركاته مع الفراعنة الصغار إحراز 6 أهداف من بينهم 4 أهداف فى البطولة الإفريقية.

فيما شارك مصطفى محمد مع المنتخب الأول فى مباراتين أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لمدة 11 دقيقة، وأمام نيجيريا وديًا وشارك خلالها لمدة 69 دقيقة.

كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما، فى 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، عام 2017، وأحرز هدفًا أمام غينيا وصنع هدفًا أخر.