شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الدراويش تعود للإيجبشيان ليج بعد غياب 600 يوم أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة بالجولة الثالثة لبطولة الدوري، والمقرر لها عصر الاثنين، باستاد خالد بشارة استدعاء الوافد الجديد أحمد مصطفى، جناح وصانع ألعاب الفريق، للمرة الأولى فى ظل غيابه عن أول جولتين بسبب الإصابة.

ويعود مصطفى للدورى المصرى بعد غياب 600 يوم، والمصادفة أن آخر مبارياته كانت بقميص سموحة ضد الجونة والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وكان لاعب المنتخب الأولمبى قد انضم لصفوف الدراويش قادما من جينت البلجيكى بعد خوضه تجربه الإعارة بالدورى السعودى مع فريقى أبها والعدالة.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى ريكاردو قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الجونة عصر الاثنين في ثالث جولات مسابقة الدورى المصرى.

القائمة شهدت تواجد أحمد أيمن ظهير الفريق فيما غاب عنها عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى للاصابة.

القائمة كالتالى ..

حارس المرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع .. أحمد أيمن ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمود البدرى ، رضوان شريفى.

خط الوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، أرى بابل ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.