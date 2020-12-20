شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: هدف شيكابالا الأجمل في أفريقيا 2020 ويتفوق على "قفشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي خالد الغندور، إن هدف شيكابالا نجم الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى، يتفوق على هدف محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلى من حيث الجمال والروعة خاصة بعدما منح سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى نجم الأحمر أفضل هدف في أفريقيا 2020.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف يعني لو عايز هدف جميل له قيمة بطولة تختار هدف قفشة لكن لو عايز أجمل هدف فيه كل المهارات السرعة والترقيص والشوط في مكان قاتل بلا تفكير هدف شيكا عالمي وهنا السؤال هي المسابقة معمولة لأجمل وأحلى هدف ولا الهدف الأكثر قيمة".



خالد الغندور

حسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى حول أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقاً على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.

وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير فى الاستفتاء الذى طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلى لصالحه بـ"الضربة القاضية".

وسجل قفشة هدفاً قاتلاً فى مرمى الزمالك وتحديداً فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الاأفريقى التاسع للأهلى وهو رقم قياسى لم يُحققه اى نادٍ أفريقى آخر.

وجاء هدف قفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الأفريقية.