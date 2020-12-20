قناة الزمالك تكشف.. تفاصيل العرض الفرنسي لمصطفى محمد.. ومتى يتم الموافقة عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خالد الغندور مقدم البرنامج الرئيسي عبر قناة نادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض تلقى عرضًا للاحتراف من نادي نانت الفرنسي.

وأشار الغندور في حديثه عبر قناة الزمالك، إلى أن لجنة الكرة في النادي لن تعارض رحيل مصطى محمد بشرط التعاقد مع بديل مناسب له أولًا.

وقال الغندور: "نانت الفرنسي طلب التعاقد مع مصطفى محمد مقابل مليوني و500 ألف يورو، واللاعب مصر على الاحتراف في الفترة المقبلة".

وأكمل: "ما أعرفه أن لجنة الكرة ستوافق على رحيل مصطفى محمد ولكن بعد دورة الألعاب الأولمبية، ولذلك يجب أن يكون تركيزه أكبر مع الزمالك".

وأضاف: "لا يمكن الاستغناء عن مصطفى محمد إلا بعد التعاقد مع بديل له، وهذا البديل لن يكون مصري لعدم وجود مهاجم محلي بنفس قدرات مصطفى محمد".

واختتم: "نادي الزمالك لن يقف في طريق مصطفى محمد ورغباته بالتأكيد ولكن احترافه سيكون في الوقت المناسب وبالمبلغ المالي المناسب".

الجدير بالذكر أن مصدر داخل نادي الزمالك سبق وأن أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن العرض المقدم لمصطفى محمد لم يلق قبولًا في الفترة الحالية.