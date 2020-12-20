تقرير.. الأهلي يفاضل بين 3 مهاجمين لتنفيذ رغبة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"أحتاج إلى لاعبين من الطراز الخاص لخوض كأس العالم للأندية المقررة في فبراير المقبل بقطر".. هكذا كان تعليق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال حديثه عن طلباته الفنية قبل بداية الميركاتو الشتوي.

الأهلي خلال الصيف الماضي رمم صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين بداية من طاهر محمد طاهر القادم من صفوف المقاولون العرب إلى جانب المغربي بدر بانون قائد الرجاء البيضاوي المغربي، وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب وادي دجلة السابق.

ورغم تدعيم الأهلي صفوفه في الصيف إلا أن موسيماني لديه طلبات أخرى خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بقطر في العام القادم.

- شرط سيرينو:

خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة حاول الأهلي الحصول على خدمات الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صنداونز الجنوب أفريقي إلا أن الطلبات المادية عطلت إتمام الصفقة.

موسيماني كان موقفه واضح بإعلانه عن رغبته في التعاقد مع سيرينو حيث عمل الطريفين سويًا في صندوانز، إلا أن المدير الفني للأهلي الحالي حاول في الفترة الماضية التعاقد مع سيرينو.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي علّق على موقف ناديه من التعاقد مع سيرينو بعد إغلاق الانتقالات الصيفية قائلاً :"إذا شارك سيرينو مع صنداونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيكون اللاعب خارج حسابات الأهلي لأنه سيكون من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في البطولة القارية".

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية :"كل شيء وارد في المفاوضات، لكن حاليًا تم إغلاق باب القيد، لن نتعجل في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار".

- اهتمام بواليا:

الزامبي والتير بواليا لاعب فريق الجونة يعتبر ضمن اهتمامات الأهلي منذ الصيف الماضي خاصة ما قدمه المهاجم الأفريقي رفقة الفريق الساحلي بموسمه الأول بمسابقة دوري we المصري.

بواليا في موسمه الأول بالدوري استطاع أن يكون في الترتيب الثالث برصيد 13 هدفًا بفارق هدف عن محمد شريف الوصيف وأربعة أهداف عن عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالي.

مصدر بالنادي الأهلي تحدث في وقت سابق لمصراوي، أن بواليا ليس ضمن خطط النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر، أن الأهلي يتابع اللاعب فقط لكنه لم يدخل في مفاوضات للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

بواليا تحدث لموقع "أفريكان فوتبول" عن حقيقة وجود عروض من الأهلي والزمالك، قائلاً :""متبقي في عقدي مع الجونة موسمين، ولكن هناك عروض تأتي من اليمين واليسار، الإدارة هي من لها الحق في تحديد مصيري، وحتى هذه اللحظة أنا لاعب في الجونة".

واختتم: "من بين العروض التي أمتلكها هناك اثنين فقط يحملان الطابع الرسمي، أحدهما من الترجي التونسي والآخر من الكويت الكويتي، ولكن عليّ الانتظار حتى لا أضغط نفسي".

ويعتبر بواليا صاحب الـ25 عامًا أحد أهم أوراق الجونة في الموسم الجديد حيث استطاع أن يسجل هدفين حتى الآن في شباك كل من طلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

- عودة لكودجا:

شهدت الساعات الماضية ارتباط الهداف التوجولي لابا كودجو المحترف في صفوف العين الإماراتي بالانتقال لصفوف الأهلي.

كودجا سبق وأن دخل اهتمامات الأهلي عندما كان لاعبًا في نهضة بركان المغربي إلا أن النادي الأحمر لم يحسم المفاوضات على الرغم من انتهاء عقد اللاعب.

صاحب الـ28 عامًا رحل إلى صفوف العين في عام 2019 في صفقة انتقال حر ليكون الورقة الأبرز لصفوف الفريق الإماراتي بعدما شارك في 32 مباراة سجل من خلالها 25 هدفًا إلى جانب صناعته ستة أهداف.

مصدر مسؤول في النادي الأهلي علّق على مفاوضات كودجا لـ"الخليج 365"، قائلاً :"لابا كودجا دخل حسابات الأهلي من جديد، هناك تفكير في دعم الفريق من أجل مونديال الأندية".

وتابع :"إدارة الأهلي تدرس أكثر من ملف متعلق بالمهاجم الأجنبي، لكن لابا كودجا عاد للصورة ودخل حسابات النادي".