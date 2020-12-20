تقرير. أين يقع هدف الشاب "لياو" بين الأسرع في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل البرتغالي رفائيل لياو لاعب ميلان أسرع هدف في مسابقة الدوري الإيطالي بعدما افتتح التسجيل في مواجهة ساسولو بملعب إستاد مابي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من المسابقة.

جاء هدف رفائيل لياو بعد مرور 6 ثوان فقط من اللقاء، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحتفظ به الإيطالي باولو بوجي منذ ديسمبر 2001 مع فريق بياتشينزا، حيث جاء بعد 8 ثوان.

ونرصد في هذا التقرير أسرع الأهداف في تاريخ الدوريات الكبرى.

الدوري الإنجليزي

في عام 2019، سجل المهاجم الأيرلندي الشمالي شين لونج أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة ساوثهامبتون ضد واتفورد، و الذي جاء بعد 7.69 ثانية على انطلاقة المباراة.

وحطم لونج الرقم الذي كان مسجلا باسم ليدلي كينج الذي كان قد سجل هدفاً بعد مرور 10 ثوان ضد برادفورد سيتي في 9 ديسمبر 2000.

الدوري الألماني

اصبح ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني حيث سجل بالخطأ في مرمى فريقه أمام أوجسبورج، حيث جاء بعد 13 ثانية فقط.



أسرع الدوري الإسباني

في موسم 2019، سجل بورخا إيجليسياس مهاجم إسبانيول، أسرع هدف في تاريخ الدوري الإسباني، بعد 18 ثانية من انطلاق المباراة أمام بلد الوليد.

وبهذا الهدف، تفوق إيجليسياس على ميدران لاعب رايو فاليكانو الذي سجل هدفا في مرمى بلد الوليد أيضا في الثانية الـ29.

الدوري الفرنسي

يعد ميشيل ريو لاعب كان هو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث سجله في عام 1992 ، في المباراة التي فاز بها فريقه على كاين بنتيجة 3 أهداف لهدف.

وجاء هدف ريو بعد مرور 8 ثوان من عمر اللقاء، حيث لم يتمكن أي لاعب في الدوري الفرنسي