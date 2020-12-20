تليجراف: بريميرليج مهدد بالتأجيل بسبب السلالة الجديدة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

كشف جوش أشتون الرئيس السابق للصحة العامة بإنجلترا، أن بريميرليج مهدد في الوقت الحالي بمزيد من التأجيلات بسبب عودة فيروس كورونا للتفشي من جديد في البلاد، ورفع الدرجة الرابعة طوارئ صحية بسبب انتشار السلالة الجديدة.

وأوضحت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن رياضات المستوى الأول تنتظر ارتفاعا بنسبة 70% في معدلات الإصابة بين الرياضيين، بعدما فُرضت قيود على لندن العاصمة، وبالفعل تم تأجيل أحداث رياضية خلال الشهر الأخير، وكان من بينها مباراة الدوري الإنجليزي بين أستون فيلا ونيوكاسل.

وأكد مات هانكوك سكرتير الصحة بإنجلترا أنه بالرغم من البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي لحماية صفوة الرياضيين فإن الموجة الرابعة قد تستمر لفترة تدوم عدة أشهر.

وأوضح جون أشتون أنه من المنتظر أن تكون هناك مزيد من التأجيلات في مباريات بريميرليج على الأخص بعدما أصبحت لندن المدينة الأكثر تضررًا بالموجة الرابعة من الوباء.

وشهدت 14 جولة من الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة واحدة من المسابقة بسبب إصابات عديدة في صفوف لاعبي نيوكاسل بالوباء.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة نفسها رُصدت في هولندا والدنمارك وأستراليا.

وباتت بريطانيا البؤرة الجديدة لتفشي الفيروس المميت في الموجة الجديدة من الجائحة التي تجتاح العالم منذ أواخر العام الماضي.

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