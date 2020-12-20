يونايتد يكتسح ليدز بسداسية بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

حقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ليدز يونايتد بنتيجة 6-2 في المرحلة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

ونصب نجوم يونايتد السيرك بتحقيق فوز كاسح، ليحقق الفوز السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، ويرتفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين توقف رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

أحرز يونايتد ثنائية مبكرة عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقتين الثانية والثالثة، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 37 أضاف السويدي فيكتور لينديلوف الهدف الرابع.

وقلص ليدز الفارق بهدف عن طريق ليام كوبر في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف دانييل جيمس وبرونو فيرنانديز الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 66 و70 من ركلة جزاء على الترتيب.

واختتم ليدز أهداف المباراة في الدقيقة 73، عن طريق ستيوارت دالاس، ليقلص الفارق.