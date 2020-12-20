محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
حقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ليدز يونايتد بنتيجة 6-2 في المرحلة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.
ونصب نجوم يونايتد السيرك بتحقيق فوز كاسح، ليحقق الفوز السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، ويرتفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين توقف رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.
أحرز يونايتد ثنائية مبكرة عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقتين الثانية والثالثة، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 37 أضاف السويدي فيكتور لينديلوف الهدف الرابع.
وقلص ليدز الفارق بهدف عن طريق ليام كوبر في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، أضاف دانييل جيمس وبرونو فيرنانديز الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 66 و70 من ركلة جزاء على الترتيب.
واختتم ليدز أهداف المباراة في الدقيقة 73، عن طريق ستيوارت دالاس، ليقلص الفارق.
كانت هذه تفاصيل خبر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.