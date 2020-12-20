تقرير.. 3 أطراف في انتظار مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين في شباك كريستال بالاس وهو ما جعل هداف ليفربول ينفرد بهدافي بريميرليج بـ13 هدفًا، إلا أن صاحب القميص رقم 11 يبدو مستقبله رفقة "الريدز" غامض.

محمد صلاح خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية فتح باب الخروج من ليفربول عند سؤاله عن موقفه من الانتقال لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة، قائلاً :"أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا".

لكن وبعد حوار صلاح والحديث عن مستقبله اشتعل الأمور داخل غرفة ملابس بطل الدوري الإنجليزي خاصة بعدما عبر النجم السنغالي ساديو ماني عن غضبه خلال خروجه أثناء تبديله على حساب محمد صلاح ليخرج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات عقب لقاء كريستال بالاس :"إنه (ماني) لم يكن غاضبًا بسبب مشاركة محمد صلاح بدلًا منه".

رحيل صلاح عن "الآنفيلد" سيجعل هناك عدة أطراف في انتظار مستقبله، وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية:

- ريال مدريد:

صلاح منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي حاليًا ارتبط كثيرًا بالانتقال لصفوف ريال مدريد خاصة أن الفريق الملكي يسعى إلى تعزيز الجانب الهجومي بعد رحيل النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو إلى جانب سلسلة الإصابات التي ضربت النجم الإنجليزي إيدين هازارد.

ريال مدريد حاليًا يسعى في التوقيت الحالي إلى تدعيم الجانب المالي خاصة بعد غياب النادي الملكي عن تدعيم الصفوف في الصيف المنقضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المتوقع أن يشهد الصيف المقبل وجود محاولة من زين الدين زيدان للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية وهو ما سيجعل صلاح يعود للارتباط بالانتقال لريال مدريد.

- برشلونة:

وضع برشلونة في التوقيت الحالي يزداد حرجًا والأسباب كثيرة أهمها عدم تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده حتى الآن وهو ما يعني رحيله مسألة وقت لا أكثر.

أما السبب الثاني هو معاناة النادي الكتالوني من أزمة مالية خانقة بسبب وباء فيروس كورونا وهو ما أدى إلى عدم تدعيم الصفوف بالشكل الأمثل وتحديدًا في صفقتي ممفيس ديباي نجم ليون وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول.

أمل برشلونة الوحيد نقطة الرئيس الجديد الذي سيدير النادي في الفترة المقبلة، حيث وعد أكثر من مرشح إعادة الفريق للواجهة من جديد خاصة الرئيس السابق خوان لابورتا والذي شهد عهده صعود كبير كتالونيا للقمة في مختلف المناسبات سواء كانت محلية أو قارية.

- صفقة ضخمة:

منذ الصيف الماضي والنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ارتبط بالقدوم إلى صفوف ليفربول لكن سيكون أحد من الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني.

ما سيدعم ليفربول في إتمام صفقة مبابي هو العائد الضخم الذي سيطبله النادي الإنجليزي في حال رحيل صلاح والذي لن يقل رحيله عن 150 مليون يورو.

مبابي أيضًا يعتبر هدفًا لليفربول بخلاف مسألة رحيل صلاح حيث ذكرت تقارير صحفية في الصيف الماضي أن المدير الفني يورجن كلوب اتصل بوالد اللاعب الفرنسي من أجل الانتقال لليفر في الصيف المقبل.

ويسعى ليفربول لاستغلال وضع مبابي مع باريس سان جيرمان حيث سينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا رفقة نادي العاصمة في صيف عام 2022، إلى جانب عدم توصل عملاق فرنسا لتجديد عقد لاعبه الشاب حتى الآن.