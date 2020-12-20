صحيفة إنجليزية تعلن موعد عودة تريزيجيه لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن المصري محمود حسن "تريزيجيه" لن يتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة لفريقه إلا بعد نهاية فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة برمنجهام ميل الإنجليزية، فإن الإصابة التي يعاني منها تريزيجيه ستمنعه من التواجد في المباريات المقبلة.
ويغيب تريزيجيه عن الظهور مع أستون فيلا في مباراة الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، والتي سيلتقي خلالها مع وست برومتش مساء، اليوم، الأحد.
ومن المقرر أن يلعب أستون فيلا مباراتين خلال الأيام المقبلة، ستكون الأولى ضد كريستال بالاس، السبت القادم، ثم أمام تشيلسي يوم الاثنين التالي مباشرةً.
والجدير بالذكر أنه وفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن عودة تريزيجيه لأستون فيلا قد تكون في مواجهة مانشستر يونايتد في اليوم الثاني من عام 2021.
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