توتنهام يواصل التراجع ويخسر أمام ليستر بثنائية بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم ليستر سيتي لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه التاسع في المسابقة هذا الموسم مقابل خمس هزائم، إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي واصل نتائجه الأخيرة المخيبة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

كان ليستر الطرف الأفضل في المباراة، وكان بإمكان لاعبيه إضافة المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة، ليلحق الهزيمة الثالثة بتوتنهام في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عقب خسارته أيضا أمام ليفربول في المرحلة الماضية.

افتتح النجم المخضرم جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليحرز هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين ودومينيك كالفيرت ليوين لاعبي إيفرتون وتوتنهام على الترتيب، بفارق هدفين خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي يتربع على قمة الهدافين حاليا.

وجاء الهدف الثاني لليستر عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد مدافع توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، فيما عجز لاعبو توتنهام عن تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.