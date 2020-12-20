شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الاعلاميين تحت 17 سنة يفوز 4-2 علي نادي الشيخ زايد بدورى القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق نادي الإعلاميين لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة اليوم الاحد على فريق نادي الشيخ زايد ٤-٢ والتي اقيمت بملعب نادى الاعلاميين بالسادس من اكتوبر

وتألق كلا من اللاعبين عمرو عبداللطيف وأحرز هدفين وابراهيم رجب وطارق محمدعبدالجيد وأحرز محمد صبحى هدف وامام حمدى هدف

ويذكر ان فريق الاعلاميين استطاع الفوز في أولى مبارياته في المجموعة الثالثة على فريق أبوالنمرس بهدفين دون مقابل

ليتصدر الاعلاميين مجموعته

وأعرب الكابتن أسامة مصطفي المدير الفني للاعلاميين عن سعادته بتحقيق الفوز الثاني في المجموعة وبخاصة امام فريق قوي«الشيخ زايد»

وأضاف سعيد بتصدر جدول الترتيب في المجموعة والتى تشهد تنافس شرس بين الإعلاميين وحدائق الاهرام على قمة المجموعة الثالثة للصعود للقطاعات .

واشار ان الفريق يحظي برعاية طارق الشرباصي رئيس مجلس إدارة نادي الإعلاميين وقيادة الجهاز الفنى للفريق اسامه ابراهيم عضو مجلس الإدارة المشرف العام على قطاع الناشئين والبراعم، وكابتن اسامه مصطفى المدير الفنى وكابتن مصطفى كيشو مدرب عام، ك سيد عبدالفتاح مدير ادارى، ك شريف حسنى مدرب حراس مرمى

وسيلتقي نادى الإعلاميين في المباراة القادمة مع نادى الدقى في الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى، ويعقبه لقاء مع بشتيل في السابع والعشرين من ديسمبر الجارى وفى الختام اللقاء المرتقب مع حدائق الأهرام في الثالث من يناير المقبل

ويضم نادى الإعلاميين نخبة من أفضل اللاعبين في هذه المرحلة العمرية ويتطلع في الحصول على المركز الأول في مجموعته

ويذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن «فرع الجيزة» عن تصفيات مباريات القطاعات لمواليد 2003 تحت 17 سنة في الموسم الرياضى 2020/2021، حيث وقع نادى الاعلاميين لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة في المجموعة الثالثة والتى تضم بجواره أندية الشيخ زايد، حدائق الأهرام، ابو النمرس، بشتيل، الدقى