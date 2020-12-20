شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، التشكيل الأساسى الذي يخوض مواجهة مضيفه إيبار، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم، على الملعب البلدي إبوروا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

تشكيل ريال مدريد ضد إيبار:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، رودريجو