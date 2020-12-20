شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة.. «كورونا» تهدد بإيقاف الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية، مفاجآة مدوية حول وجود مخاوف من الأندية ورابطة الدوري الإنجليزي من تعليق المباريات خلال احتفالات الكريسماس، خوفاً من تزايد أعداد الإصابة بين اللاعبين في البريميرليج.
وقالت الصحيفة، إن هناك حالة من الترقب الشديد خلال الساعات القليلة المقبلة انتظارا لقرارات حكومية بشأن الموقف النهائي من النشاط الكروى.
وأوضحت، إن الدوري الإنجليزي الممتاز بات مهدداً بالإيقاف في فترة الكريسماس، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآة.. «كورونا» تهدد بإيقاف الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.