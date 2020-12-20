شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس استعدادات المقاولون لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، في بطولة الكونفيدالية الأفريقية.
شهد المران غياب اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، على رأسهم الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري، وهيثم الجويني، وأحمد الشيمي وكريم مصطفى، بالإضافة لباسم على ومحمد سمير، فيما تعافى حسن الشامي من نزلة البرد التي تعرض لها الفترة الماضية.
كان فيروس كورونا ضرب 14 فرد بالمقاولون العرب، من ضمنهم عماد النحاس، ومحمد أبوالعلا محلل الأداء ومدير الكرة بالفريق، وحسين عبدالغني بالجهاز الإداري، بالإضافة 3 من أخصائيين العلاج الطبيعي.
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