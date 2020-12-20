شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة 2020: «فيدرر» و«سيرينا» يبحثان عن تعويض موسم مضطرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما اكتفى في 2020 بلعب دور المتفرج ومشاهدة غريمه الإسبانى رافايل نادال يعادل رقمه القياسى بإحرازه لقبه العشرين في بطولات الجراند سلام، يخوض السويسرى المخضرم روجيه فيدرر غمار الموسم المقبل وعينه على ذهبية أولمبية في ألعاب طوكيو، ليحتفل بأفضل طريقة بميلاده الأربعين. خاض فيدرر دورة واحدة فقط في 2020 حيث وصل بصعوبة إلى نصف نهائى بطولة أستراليا الكبرى أوائل العام، قبل أن يضطر للابتعاد نتيجة خضوعه لعملية جراحية في ركبته. وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى إلى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه. ورغم أنه بدأ مشواره في دورات رابطة المحترفين عام 1998 واقترابه من عامه الأربعين، لا يبدو أن فيدرر مستعد لهجرة ملاعب الكرة الصفراء، كاشفا عن نواياه بأن «الخطة الأكبر هي أن أكون متواجدا هناك في الألعاب الأولمبية. إنه أحد أهدافى الكبرى.« وسيحتفل السويسرى بميلاده الأربعين في الثامن من أغسطس، أي بعد أسبوع على نهائى فردى الرجال في ألعاب طوكيو التي تسبب «كوفيد-19» بإرجائها من الصيف الماضى إلى صيف 2021. وأقر فيدرر بصراحة بأن إرجاء الألعاب الأولمبية أفاده شخصيا، موضحا «قد يكون ذلك أنانيا، لكن لم يكن بالأمر السيئ أن يتم تأجيلها في ظل كل المشاكل التي عانيت منها هذا العام».
وخلافا لغريمه نادال، ما زال فيدرر يبحث عن ذهبيته الأولمبية الأولى فى الفردى، بعد أن ذاق طعم الذهب في الزوجى خلال ألعاب بكين 2008 بصحبة مواطنه ستانيسلاس فافرينكا. وأستفاد نادال في 2020 على أكمل وجه من غياب فيدرر لكى يعادل السويسرى من حيث عدد الألقاب الكبرى، وذلك بعد تتويجه للمرة الثالثة عشرة بطلا لفرنسا المفتوحة التي أقيمت استثنائيا في سبتمبر وأكتوبر بعد بطولة فلاشينج ميدوز نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد-19.« لكن بالنسبة للإسبانى البالغ 34 عاما، فليس لدى فيدرر أي شىء ليثبته. لقد أظهر أنه عندما يكون في وضع صحى جيد، باستطاعته اللعب على أعلى المستويات. لفيدرر أهداف أخرى إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية للفردى، إذ أن ألقابه الـ103 تجعله على بعد ستة ألقاب فقط من الرقم القياسى المسجل باسم الأمريكى جيمى كونورز، كما أن تتويجا آخر في الجراند سلام سيجعله في 2021 أكبر لاعب يحرز أحد الألقاب الكبرى. ولا يزال الأسترالى كين روزوول البطل الأكبر سنا في الجراند سلام، وذلك بعدما أحرز بطولة أستراليا المفتوحة عام 1972 عن 37 عاما و67 يوما. وستكون بطولة ويمبلدون الفرصة الأكبر لفيدرر لكى يحقق هذا الإنجاز، لاسيما أنه توج بطلا هناك في ثمانى مناسبات، في حين يبدو غريمه الآخر الصربى نوفاك ديوكوفيتش الأوفر حظا للقب تاسع في بطولة أستراليا التي لم يقرر موعدها حتى الآن بسبب «كوفيد-19»، فيما سيكون نادال الأوفر حظا في رولان جاروس التي حقق فيها 100 فوز مقابل هزيمتين فقط خلال 15 عاما. صحيح أن فيدرر أحرز لقب فلاشينج ميدوز خمس مرات خلال مسيرته، لكن تتويجه الأخير في نيويورك يعود إلى عام 2008، فاتحا الباب أمام نادال للفوز منذ حينها بأربعة ألقاب وديوكوفيتش بثلاثة.
وكان ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا مرشحا في سبتمبر للقب الرابع في البطولة الأمريكية، لكنه أقصى من الدور الرابع بقرار تحكيمى نتيجة توجيهه كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط. كما فشل في أن يصبح أول لاعب منذ 50 عامًا يفوز بلقب كل بطولة كبيرة أقله مرتين عندما سقط سقوطًا مدويًا بثلاث مجموعات نظيفة في نهائى رولان جاروس أمام نادال. وإذا كان فشل فيدرر في إحراز أي لقب عام 2020 مبررا إلى حد كبير نتيجة انتهاء موسمه باكرا بسبب العملية الجراحية، فإن أسطورة السيدات سيرينا وليامز حصلت الموسم الماضى على ست فرص، لكنها استثمرت واحدة أوائل العام بإحرازها لقب أوكلاند قبل أن تخرج من الدور الثالث لبطولة أستراليا، ثم ربع نهائى دورة لكزينغتون وثمن نهائى دورة نيويورك ونصف نهائى فلاشينج ميدوز والدور الثانى لرولان جاروس بعد انسحابها بسبب الإصابة. وعلى غرار فيدرر، تحتفل سيرينا الصيف المقبل بميلادها الأربعين، وتحديدا في 26 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من نهائى بطولة فلاشينج ميدوز.
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