شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة 2020: «فيدرر» و«سيرينا» يبحثان عن تعويض موسم مضطرب‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما اكتفى في 2020 بلعب دور المتفرج ومشاهدة غريمه الإسبانى ‏رافايل نادال يعادل رقمه القياسى بإحرازه لقبه العشرين في بطولات ‏الجراند سلام، يخوض السويسرى المخضرم روجيه فيدرر غمار الموسم ‏المقبل وعينه على ذهبية أولمبية في ألعاب طوكيو، ليحتفل بأفضل طريقة ‏بميلاده الأربعين‎.‎ خاض فيدرر دورة واحدة فقط في 2020 حيث وصل بصعوبة إلى ‏نصف نهائى بطولة أستراليا الكبرى أوائل العام، قبل أن يضطر للابتعاد ‏نتيجة خضوعه لعملية جراحية في ركبته‎.‎ وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى إلى تعليق ‏المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون ‏المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه‎.‎ ورغم أنه بدأ مشواره في دورات رابطة المحترفين عام 1998 واقترابه ‏من عامه الأربعين، لا يبدو أن فيدرر مستعد لهجرة ملاعب الكرة ‏الصفراء، كاشفا عن نواياه بأن «الخطة الأكبر هي أن أكون متواجدا ‏هناك في الألعاب الأولمبية. إنه أحد أهدافى الكبرى‎.«‎ وسيحتفل السويسرى بميلاده الأربعين في الثامن من أغسطس، أي بعد ‏أسبوع على نهائى فردى الرجال في ألعاب طوكيو التي تسبب «كوفيد-‏‏19» بإرجائها من الصيف الماضى إلى صيف 2021‏‎.‎ وأقر فيدرر بصراحة بأن إرجاء الألعاب الأولمبية أفاده شخصيا، موضحا ‏‏«قد يكون ذلك أنانيا، لكن لم يكن بالأمر السيئ أن يتم تأجيلها في ظل كل ‏المشاكل التي عانيت منها هذا العام».

وخلافا لغريمه نادال، ما زال فيدرر يبحث عن ذهبيته الأولمبية الأولى ‏فى الفردى، بعد أن ذاق طعم الذهب في الزوجى خلال ألعاب بكين ‏‏2008 بصحبة مواطنه ستانيسلاس فافرينكا‎.‎ وأستفاد نادال في 2020 على أكمل وجه من غياب فيدرر لكى يعادل ‏السويسرى من حيث عدد الألقاب الكبرى، وذلك بعد تتويجه للمرة الثالثة ‏عشرة بطلا لفرنسا المفتوحة التي أقيمت استثنائيا في سبتمبر وأكتوبر بعد بطولة فلاشينج ميدوز نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد-‏‏19‏‎.«‎ لكن بالنسبة للإسبانى البالغ 34 عاما، فليس لدى فيدرر أي شىء ليثبته. ‏لقد أظهر أنه عندما يكون في وضع صحى جيد، باستطاعته اللعب على ‏أعلى المستويات‎.‎ لفيدرر أهداف أخرى إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية للفردى، إذ أن ‏ألقابه الـ103 تجعله على بعد ستة ألقاب فقط من الرقم القياسى المسجل ‏باسم الأمريكى جيمى كونورز، كما أن تتويجا آخر في الجراند سلام ‏سيجعله في 2021 أكبر لاعب يحرز أحد الألقاب الكبرى‎.‎ ولا يزال الأسترالى كين روزوول البطل الأكبر سنا في الجراند سلام، ‏وذلك بعدما أحرز بطولة أستراليا المفتوحة عام 1972 عن 37 عاما ‏و67 يوما‎.‎ وستكون بطولة ويمبلدون الفرصة الأكبر لفيدرر لكى يحقق هذا الإنجاز، ‏لاسيما أنه توج بطلا هناك في ثمانى مناسبات، في حين يبدو غريمه ‏الآخر الصربى نوفاك ديوكوفيتش الأوفر حظا للقب تاسع في بطولة ‏أستراليا التي لم يقرر موعدها حتى الآن بسبب «كوفيد-19»، فيما سيكون ‏نادال الأوفر حظا في رولان جاروس التي حقق فيها 100 فوز مقابل ‏هزيمتين فقط خلال 15 عاما‎.‎ صحيح أن فيدرر أحرز لقب فلاشينج ميدوز خمس مرات خلال مسيرته، ‏لكن تتويجه الأخير في نيويورك يعود إلى عام 2008، فاتحا الباب أمام ‏نادال للفوز منذ حينها بأربعة ألقاب وديوكوفيتش بثلاثة‎.‎ ‎

وكان ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا مرشحا في سبتمبر للقب الرابع في ‏البطولة الأمريكية، لكنه أقصى من الدور الرابع بقرار تحكيمى نتيجة ‏توجيهه كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط‎.‎ كما فشل في أن يصبح أول لاعب منذ 50 عامًا يفوز بلقب كل بطولة ‏كبيرة أقله مرتين عندما سقط سقوطًا مدويًا بثلاث مجموعات نظيفة في ‏نهائى رولان جاروس أمام نادال‎.‎ وإذا كان فشل فيدرر في إحراز أي لقب عام 2020 مبررا إلى حد كبير ‏نتيجة انتهاء موسمه باكرا بسبب العملية الجراحية، فإن أسطورة السيدات ‏سيرينا وليامز حصلت الموسم الماضى على ست فرص، لكنها استثمرت ‏واحدة أوائل العام بإحرازها لقب أوكلاند قبل أن تخرج من الدور الثالث ‏لبطولة أستراليا، ثم ربع نهائى دورة لكزينغتون وثمن نهائى دورة ‏نيويورك ونصف نهائى فلاشينج ميدوز والدور الثانى لرولان جاروس ‏بعد انسحابها بسبب الإصابة‎.‎ وعلى غرار فيدرر، تحتفل سيرينا الصيف المقبل بميلادها الأربعين، ‏وتحديدا في 26 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من نهائى بطولة فلاشينج ‏ميدوز‎.‎