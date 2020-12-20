شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الأهلى من تزايد الفيروس.. و"موسيمانى" يقود لقاء سونيديب بـ«كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفنى لفريق الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، من استمرار إيجابية عينة الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها، 28 ديسمبر الجارى، في بطولة الدورى العام. ويعد الثنائى قفشة والسولية من أهم عناصر الفريق وفى حال غيابهما سيتأثر أداء الأهلى كثيراً، حيث تخلف اللاعبون رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق التي اتجهت أمس إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة، وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، الذي تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

ووصلت بعثة الأهلى للنيجر من أجل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى، والتى تأتى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى الأبطال في النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021. وشهدت رحلة سفر الأهلى غياب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، والمصاب بفيروس كورونا، حيث غاب عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بالدورى العام، ويقود جونسون، المدرب العام للأهلى، الفريق خلال فترة غياب موسيمانى، حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة، كما سيقود الأهلى أمام سونيديب، ومن المنتظر أن يتواصل موسيمانى مع جونسون عبر «كونفرانس» من أجل وضع الخطة والتشكيل لمواجهة بطل النيجر.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النيجر، حيث جاء هذا القرار بعدما كشفت المسحة الطبية عن إصابة محمد الدماطى، عضو مجلس الإدارة، بكورونا وهو الذي كان من المفترض أن يترأس بعثة الفريق.

من جانبه، كشف سيد عبدالحفيظ حالة الثنائى كريم نيدفيد وجونيور أجايى، لاعبى الفريق، قائلًا: «كريم نيدفيد بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة للعودة للملاعب والجميل أنه لم يشعر بأى تعب في الركبة مثلما كان الأمر في كل مرة، وتتبقى له المشاركة الجماعية في التدريبات ونأمل أن يخوضها بنجاح شديد». وأضاف سيد عبدالحفيظ: «أجايى تحسنت حالته بشكل كبير وتمت استشارة أطباء في ألمانيا وإسبانيا الذين أوصوا بعدم التدخل الجراحى، وبالتالى فترة غيابه عن الملاعب ستقل وسيعود سريعاً بإذن الله». وعن رحيل بادجى عن الأهلى، علق «عبدالحفيظ»: «معنديش معلومة عن هذا الملف، القصة عند أمير توفيق، وأعلم أن هناك اتفاقا ماديا بين الأهلى واللاعب على طريقة رحيل معينة». وعن جيرالدو، قال مدير الكرة بالأهلى: «تلقينا عرضا برازيليا للتعاقد معه منذ شهر، وحال ارتباط الأهلى بمباريات إفريقية وقتها وغلق باب القيد في البرازيل في 17 أكتوبر دون إتمام الصفقة، وسنقيّم الأمور في يناير.