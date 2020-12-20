شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتطلع للفوز الأول بالدورى على حساب الجونة.. ومواجهة مشتعلة بين المصرى وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحلّ الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجونة، في الخامسة مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام. تقابل الفريقان من قبل 10 مرات، فاز الإسماعيلى في 5، وتعادلا في 4 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة، وله من الأهداف 15 وعليه 11 هدفًا.

وتأكد غياب عبدالرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى، حيث كشفت الأشعة تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة راحة لا تقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات.

ويدخل الدراويش لقاء اليوم على أمل تحقيق أول فوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، لاسيما بعدما حقق تعادلين أمام المصرى البورسعيدى في الجولة الأولى والإنتاج الحربى بالجولة الثانية في مباراة دراماتيكية.

ويتطلع البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الدخول في المربع الذهبى منذ البداية.

فيما يرغب فريق الجونة في استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الانتصار على الدراويش، إلى جانب التسلح بمهاجمه المتألق والتر بواليا، الذي يقدم أداء مميزًا مع الفريق الساحلى منذ الموسم الماضى.

وفى مباراة قوية، يواجه المصرى نظيره أسوان، في السابعة والنصف، حيث كان الفريق البورسعيدى بدأ الدورى بتعادلين متتاليين أمام الإسماعيلى والجونة.

ويدخل فريق أسوان متسلحًا بالعلامة الكاملة في بطولة الدورى الممتاز حتى الآن بعدما حقق فوزين على إنبى وطلائع الجيش في أول جولتين، تحت قيادة مدربه سامى الشيشينى.

وفى لقاء آخر، يستضيف فريق البنك الأهلى نظيره الإنتاج الحربى، في الثانية والنصف ظهرًا، في مباراة يرغب فيها الفريقان بتحقيق الفوز.