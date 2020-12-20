شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدرر يتحضر للعودة في دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 تحدث نجم ​التنس​، المايسترو السويسري ​روجيه فيدرر​ عن تطلعاته للعودة قبيل انطلاق منافسات بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب اولى البطولات الاربعة الكبرى الغراند سلام.

وقال روجيه فيدرر:" سنقضي ​عطلة عيد الميلاد​ المجيد في امارة دبي الاماراتية هذا العام، وساخذ قسط مهم من الراحة لكن دون التوقف عن التدريبات اللازمة، عليَّ اختبار ركبتي بالكامل على ملعب التنس الآن، على أمل أن يكون ذلك كافيًا للعب في ​بطولة أستراليا المفتوحة​ التي اكن لها الكثير من الحب واطمح للتألق مجدداً على اراضيها".

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