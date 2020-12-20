شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثية نظيفة لرين امام لوريان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 ضمن فعاليات الجولة 16 من منافسات ​​​الدوري الفرنسي​​​ " ​​​الليغ 1​​​ "، حقق فريق ​​رين​​ انتصاراً غالياً بنتيجة ثلاثية نظيفة امام فريق ​​لوريان​​​ في اللقاء الذي اقيم بتواجد عدد محدود من الجماهير على ارض ملعب ستاد دو موستوار أيف ألانمات.

حملت ثلاثية الفريق الفائز في المباراة توقيع كل من اللاعب داميان دا سيلفا في الدقيقة 23 وزميله بينجامين بوريغايد في الدقيقة 70 قبل ان يسجل الثالث اللاعب مارتن تيريير في الدقيقة 76 ليقودوا فريقهم نحو نقاط الفوز الكاملة في هذه المباراة التي كانت من طرف واحد.

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