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دعم 23 صحفياً عبر مبادرة صندوق الإعلاميين

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جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن استمرار تقديم الدعم الخاص لعدد من الإعلاميين المستحقين ضمن مبادرة (صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين)، وذلك بعد اعتماد لجنة صندوق الدعم صرف الدفعتين الثانية والثالثة، وفق الأوجه المقرة من مجلس إدارة الاتحاد، والتي تشمل سداد مديونيات المعسرين أو تحمل بعض تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية أو المساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لمن تنطبق عليه شروط الدعم.

وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن سبق للاتحاد صرف الدفعة الأولى في شهر رمضان الماضي لعدد من الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فايروس المستجد COVID - 19 والمساهمة في قضاء احتياجات العيد لأسرهم، إذ بلغ عدد المستفيدين في مجمل الدفعات أكثر من 23 إعلامياً.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين تهدف إلى مساندة الإعلاميين الرياضيين وتلمس احتياجات أسرهم، تقديراً ووفاءً لهم، وإيماناً بدورهم الكبير في خدمة الإعلام الرياضي، حيث يتم استقبال كافة طلبات الدعم عبر النموذج الخاص في الموقع الإلكتروني للاتحاد: https://ssmfksa.com/sf

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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