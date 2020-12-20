الشمراني يعود للملاعب بقميص ضمك.. وأمرابط وحداويا

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وعلمت «مكة» أن اللاعب في طريقه لفريق ضمك، لتمثيله في الموسم الكروي الحالي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم قابل للتجديد.ويسعى اللاعب إلى كسر رقمه التهديفي السابق في دوري المحترفين برصيد 126 هدفا، والذي حقق معادلته مهاجم فريق الأهلي الكروي الأول السوري الدولي عمر السومة.
وبرز ناصر الشمراني مع فريق الوحدة في 2003 ومثله إلى عام 2007، ولعب لفريق الشباب بالإعارة عام 2006، قبل أن يتنقل بصفة نهائية بعقد عام 2007 إلى 2013، ومن ثم مثل الهلال حتى 2017.
واختتم مسيرته بالاتحاد بعد أن خاض فترة احترافية بالعين الإماراتي.
من ناحية ثانية ينتظر أن ينضم الدولي المغربي نورالدين أمرابط لفريق الوحدة الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن توصلت الأطراف لاتفاق مبدئي للانتقال.
مسيرة الشمراني في الملاعب:
- برز مع فريق الوحدة في 2003
- مثل الوحدة إلى عام 2007
- لعب لفريق الشباب بالإعارة عام 2006
- انتقل للشباب بصفة نهائية عام 2007 إلى 2013
- انتقل للهلال إلى 2017
- خاض فترة احترافية بالعين الإماراتي
- اختتم مسيرته بنادي الاتحاد
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