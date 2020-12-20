شكرا لقرائتكم خبر الهلال يطمح لتعزيز صدارته عبر شباك القادسية والنصر يسعى لتعويض خسائره بالباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري الأمير محمد بن سلمان »، وذلك بعد نهاية مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الملك التي أقيمت أخيرا.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والنصر عند الساعة 3:10 عصرا على ملعب نادي الباطن، بينما المباراة الثانية بين فريقي القادسية والهلال عند الـ5:30 مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

الباطن والنصر

يطمع الباطن (11 نقطة) في استغلال ظروف ضيفه النصر (4 نقاط) الذي يقبع بالمركز قبل الأخير بسلم ترتيب دوري المحترفين، حين يستضيفه على ملعبه بحفر الباطن.

ويسعى البرتغالي روي فيتوريا لتعديل مسار فريقه بالدوري بعد التأهل لدور الثمانية في كأس الملك، والخروج من مسلسل الخسائر الست التي تعرض لها الفريق، وسيفتقد النصر خدمات الظهير الأيسر الكوري كيم جون سو للإصابة، فيما يبقى خيار عبدالرحمن العبيد الأقرب مع الأسماء نفسها التي شاركت بمواجهة الرائد. في المقابل سيعاني البرتغالي خوسيه جاريدو مدرب الباطن من غياب مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز للإيقاف، وكذلك خاليم هايلاند للإصابة، بينما تبقى ورقتا المغربي يوسف الجبلي والانغولي فابيو ابرو كأبرز الأسماء التي ستكون في التشكيل الأساسي، في حين ستكون ورقة المغربي محمد رايحي كأهم الأوراق في دكة البدلاء، التي سيدفع بها جاريدو بالشوط الثاني.

القادسية والهلال

يحل متصدر الترتيب الهلال (19 نقطة) ضيفا ثقيلا على القادسية (13 نقطة).

ويدخل الهلال اللقاء بعد الهزة التي تعرض لها عقب خسارتيه الدورية أمام الوحدة وخروجه المفاجئ من دور الـ16 لكأس الملك، ساعيا مدربه الروماني لوشيسكو لتعديل المسار والعودة لسكة الانتصارات رغم افتقاده لخدمات حارسه الأساسي عبدالله المعيوف، والإيطالي جيفونكو وعلي البليهي، في حين شارك حارسه حبيب الوطيان في التدريبات الجماعية وأبدى جاهزيته لخوض لقاء الفريق أمام القادسية.

فيما سيعمل التونسي يوسف المناعي مدرب القادسية لاستثمار فورة الانتصارات التي يعيشها فريقه عقب تأهله لدور الـ8 بكأس الملك، حيث ستشكل عودة الكولومبي اسبيريا قوة ضاربة لخط هجومه وتحركات الثنائي النيجيري ستانلي اوهاتشي وحسن أبوشرارة وتسديدات الأسترالي ميهاي بورديانو من خارج الصندوق.