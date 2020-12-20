عبدالغني يحسم 30% من راتب حمدالله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر الكابتن حسين عبدالغني بإذابة الخلاف الذي وقع بين المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام، وذلك بعد أن طبق اللائحة الداخلية بالنادي وتم الحسم على حمدالله 30% من راتبه الشهري، جراء الاشتباك الأخير الذي حدث بين اللاعبين في مباراة النصر والرائد من بطولة كأس الملك. وأكدت مصادر لـ»مكة» أن حسين عبدالغني توعد بتغليظ العقوبات في حال تكرر ظهور الخلافات على السطح، والذي بدروه رفع شعار النصر فوق الجميع. وأشارت إلى أن اللاعبين تقبلوا ذلك، واعدين الجهاز الفني والإداري بمسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق خلال مسيرته منذ انطلاق الدوري، اعتبارا من مباراة الباطن اليوم. وعلى صعيد آخر أفادت المصادر بأن إدارة النصر على قدم وساق من تسديد راتب شهر خلال الأيام العشرة المقبلة، وإيداعه في حسابات اللاعبين، في حين اكتملت جاهزية ملعب مرسول بارك لاستضافة مباريات النصر، حيث ستكون أولى المباريات عندما يستضيف الأول نادي ضمك السبت المقبل ضمن الجولة العاشرة من إطار منافسات دوري الأمير وعلى صعيد آخر أفادت المصادر بأن إدارة النصر على قدم وساق من تسديد راتب شهر خلال الأيام العشرة المقبلة، وإيداعه في حسابات اللاعبين، في حين اكتملت جاهزية ملعب مرسول بارك لاستضافة مباريات النصر، حيث ستكون أولى المباريات عندما يستضيف الأول نادي ضمك السبت المقبل ضمن الجولة العاشرة من إطار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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