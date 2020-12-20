السومة في طريقه للتجديد مع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمر السومة في يناير المقبل الفترة الحرة التي تخوله للتوقيع مع أي ناد دون الرجوع لناديه الحالي، وذلك في الستة أشهر من عقده الذي ينتهي في منتصف 2021.

وتأمل إدارة الأهلي قطع كل الطرق أمام الأندية الراغبة في خدمات المهاجم السوري والتجديد معه خلال الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة ، خصوصا أن السومة سجل اسمه بماء الذهب داخل أروقة النادي، ويعد المحترف الأبرز خلال تاريخ النادي بعد أن بنى لنفسه إرثا تاريخيا لن تنساه جماهير الراقي.

وطالب عمر السومة بعقد جديد لمدة ثلاث سنوات لينهي مسيرته مع الأهلي وتسعى الإدارة للتوصل لاتفاق معه لإنهاء هذا الملف ليستمر عمر أهلاويا.

وفي هذا السياق تترقب عدد من الأندية دخول السومة الفترة الحرة لتقديم عروضها له، وقد سبق أن تقدم أحد الأندية الإماراتية بعرض لعمر في وقت سابق إلا أن المفاوضات أوقفت في حينها، وقد تعود مجددا فور دخول السومة الستة أشهر الأخيرة من عقده.

يذكر أن السومة انتقل إلى النادي الأهلي في يوليو 2014 في عقد مدته عامان. في أول لقاء للسومة وفي أولى جولات دوري عبد اللطيف جميل أمام نادي هجر والتي انتهت بنتيجة 6–1 لمصلحة الأهلي، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ليكون أول هاتريك يسجله مع النادي، وأول هاتريك يسجل في ملعب الجوهرة. واستمر تألق السومة مع الأهلي ليحقق لقب هداف الدوري لثلاثة مواسم متتالية بعد ذلك. وبقيادة السومة استطاع النادي الأهلي تحقيق لقب الدوري والذي كان غائبا عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة.

عوامل عدة تجعل السومة يجدد عقده مع الأهلي: