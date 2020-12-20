الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد ولكن بشرطين

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي الأبيض، وضعت شرطين للموافقة على رحيل مهاجم الفريق الشاب مصطفى محمد، وذلك بعد تلقيه عروضاً للرحيل.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الزمالك وضع الشرط الأول لرحيل اللاعب وهو أن يكون عقب انتهاء مشاركته في أولمبياد طوكيو المقبلة، من أجل إتاحة فرصة النادي في تحضير البديل المميز له، بالإضافة إلى الحصول على عرض مالي كبير.

ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن الشرط الثاني لرحيل اللاعب هو وجود عرض مالي كبير لضمه، حيث اتفقت اللجنتين على أن يكون الرقم الذي سيرحل به اللاعب لا يقل عن 6 أو 7 ملايين يورو، خاصةً وأن اللاعب مازال صغير.

وكان نادي نانت الفرنسي قد تقدم بعرض لضم اللاعب عن طريق بعض الوسطاء والذين عقدوا جلسة مع النادي لضمه إلا أن المفاوضات بائت بالفشل.