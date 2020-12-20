كورونا يضرب الأهلى ويزيد أوجاع منتخب الشباب

ضرب فيروس كورونا بعثة فريق الأهلى قبل ساعات من سفرها إلى النيجر بعد تأكد إصابة الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة لاعبى الفريق بجانب محمد الدماطى رئيس البعثة، واستمرار إصابة المدير الفنى بيتسو موسيماني.
وتأكد غياب اللاعبين الثلاثة عن مواجهة سوينديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا المقررة بعد غدٍ الأربعاء، كماأعلن الأهلى حاجة لاعبه ناصر ماهر للخضوع لجراحة فى الكتف وغيابه لمدة شهرين.
إلى ذلك استمرت معاناة منتخب الشباب بعد عودته من تونس عقب الانسحاب من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا بعد تفشى وباء كورونا داخل البعثة.
وأعلن المنتخب عن إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا،
على صعيد آخر، تصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى أغلفة الصحف البريطانية بعد تألقه فى لقاء كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى وتسجيله هدفين وصناعته هدفاً لزملائه واعتلائه عرش هدافى البريميرليج.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن صلاح على رادار نادى ريال مدريد الإسبانى الذى يرغب فى ضمه خلال الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوفه.
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