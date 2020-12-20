مشاهدة نابولي ضد لاتسيو lazio vs napoli اليوم الاحد في الدوري الايطالي

مواجهة نابولي ضد لاتسيو lazio vs napoli اليوم الاحد في الدوري الايطالي ، يستضيف نادي لاتسيو مواجهة الجولة الثالثه عشر من الدوري الايطالي مساء اليوم الموافقة 20 ديسبمر من امام نظيرة فريق نابولي وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب الاولمبيكو معقل نادي لاتسيو ، واليوم تقام المباراة في النصف الاول للموسم ضمن منافسات الاسبوع 13 في اطار مواجهة الذهاب والتي يبحث فيها كل فريق عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط الهمه ، وسوف تبدا اليوم الاحد مباراة نابولي ولاتسيو في تمام الساعة الحادي عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة نابولي ولاتسيو

فريق نابولي حاليا هو صاحب المركز الخامس

في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد ان لعب الفريق 12 مباراة وحقق الانتصار في 8 مباريات وقد خسر في اربع مباريات بدون التعادل في اي مباراة الي الان من الدوري الايطالي ، واخر مباراة لعبه فريق نابولي قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق انتر ميلان وقد خسر فيها خارج ملعبه ضمن منافسات الاسبوع الماضي من الدوري ، واليوم سوف يلعب مواجهة صعبه من جديد للمرة الثانية على التوالي خارج ملعبه من امام نظيرة فريق لاتسيو ولكنه اليوم يبحث عن الانتصار من اجل تعزيز مكانته فيجدول الترتيب .

موعد مباراة نابولي ولاتسيو

على الجانب الاخر يدخل مستقبل مباراة اليوم نادي لاتسيو والذى يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب من الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة بعد ان لعب الفريق 12 مباراة وفاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وقد خسر في اربع مباريات ، واخر مباراة لعبها نادي لاتسيو قبل اليوم كانت في الاسبوع الماضي من الجولة الثانية عشر من امام خصمه فريق بينفينتو والتي تعادل فيها خارج ملعبه بهدف لمثله ، واليوم هو الاخر سوف يبحث عن الفوز في المباراة الصعبه على ارضه ، وسوف تنقل اليوم الاحد مباراة نابولي ولاتسيو على قناة بي ان سبورت الرابعه.