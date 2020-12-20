يستضيف ملعب أولمبياكو بالعاصمة الإيطالية روما القمة النارية التى تجمع لاتسيو ضد نابولى، فى منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ويتطلع كلا الفريقين للفوز فى مباراة الليلة، للمنافسة على لقب الكالتشيو.
ويدخل نابولي مباراة الليلة بكامل قوة من أجل استعادة توازنه من جديد وتصحيح المسار بعد الهزيمة من إنتر ميلان بهدف دون رد، فى مباراة الجولة الماضية من الدوري الإيطالي،ما تسبب فى تراجعه للمركز الخامس فى جدول ترتيب البطولة.
ويأمل جنارو جاتوزو مدرب نابولى فى تقديم مباراة قوية أمام لا تسيو الليلة لخطف 3 نقاط ثمينة تعيده للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي من جديد.
ويفتقد نابولي فى مباراة اليوم نجمه دريس ميرتينز، والذى خرج مصابا في مواجهة إنتر ميلان ليلة الأربعاء الماضية، بعد تعرضه لإصابة
وعلى الجانب الآخر، يدخل لاتسيو مباراة الليلة على أمل خطف فوز ثمين من غريمه نابولى، للفوز بالنقاط الثلاثة للعودة إلى المربع الذهبى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتجنب مزيد من التراجع.
ويحتل نابولي المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 18 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورة اون لاين مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر اليوم 20/12/2020 الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.