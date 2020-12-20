كورة اون لاين مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر اليوم 20/12/2020 الدوري الايطالي

يستضيف ملعب أولمبياكو بالعاصمة الإيطالية روما القمة النارية التى تجمع لاتسيو ضد نابولى، فى منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ويتطلع كلا الفريقين للفوز فى مباراة الليلة، للمنافسة على لقب الكالتشيو.

ويدخل نابولي مباراة الليلة بكامل قوة من أجل استعادة توازنه من جديد وتصحيح المسار بعد الهزيمة من إنتر ميلان بهدف دون رد، فى مباراة الجولة الماضية من الدوري الإيطالي،

ما تسبب فى تراجعه للمركز الخامس فى جدول ترتيب البطولة.

ويأمل جنارو جاتوزو مدرب نابولى فى تقديم مباراة قوية أمام لا تسيو الليلة لخطف 3 نقاط ثمينة تعيده للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي من جديد.

ويفتقد نابولي فى مباراة اليوم نجمه دريس ميرتينز، والذى خرج مصابا في مواجهة إنتر ميلان ليلة الأربعاء الماضية، بعد تعرضه لإصابة

قوية من الدرجة الأولى/الثانية في كاحله الأيسر.

وعلى الجانب الآخر، يدخل لاتسيو مباراة الليلة على أمل خطف فوز ثمين من غريمه نابولى، للفوز بالنقاط الثلاثة للعودة إلى المربع الذهبى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتجنب مزيد من التراجع.

ويحتل نابولي المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 18 نقطة.