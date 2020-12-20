الاتفاق السعودي يواصل مرانه استعدادا لمواجهة الفيصلي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي بقيادة المدرب خالد العطوي. يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الفيصلي مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021. وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على بعض التمارين اللياقية على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية.

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