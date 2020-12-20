مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر beIN SPORTS | يلا شوت الجديد | اليوم 20/12/2020 في الدوري الايطالي

يستضيف ملعب أولمبياكو بالعاصمة الإيطالية روما القمة النارية بين لا تسيو ضد نابولى، في منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، ويتطلع كلا الفريقين للفوز في مباراة الليلة للمنافسة على لقب الكالتشيو.
موعد مباراة لاتسيو ضد نابولى اليوم والقنوات الناقلة
تقام مباراة ة لاتسيو ضد نابولى في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبياكو بالعاصمة الإيطالية روما، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
ويدخل نابولي مباراة الليلة بكامل قوة من أجلاستعادة توازنه من جديد وتصحيح المسار بعد الهزيمة من انتر ميلان بهدف دون رد، في مباراة الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، مما تسبب في تراجعه إلى المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة.
ويأمل جنارو جاتوزو مدرب نابولى في تقديم مباراة قوية أمام لا تسيو الليلة، لخطف 3 نقاط ثمينة تعيده للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي من جديد.
ويفتقد نابولي فى مباراة اليوم نجمه دريس ميرتينز،
وعلى الجانب الآخر، يدخل لاتسيو مباراة الليلة على أمل خطف فوزا ثمينا من غريمه نابولى، للفوز بالنقاط الثلاثة للعودة إلى المربع الذهبى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتجنب مزيد من التراجع.
ويحتل نابولي المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 18 نقطة.
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