بث مباشر | مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

تترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نابولي ولاتسيو، على أرضية ملعب الأوليمبيكو، مساء اليوم الأحد 20 ديسمبر، ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” 2020/2021م.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة البث المباشر لمباراة نابولي ضد لاتسيو بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق محمد بركات.

قمة جديدة تنتظر نابولي اليوم، واختبار جاد وقوي لأبناء المير الفني جاتوزوا

الفريق الذي قدم مستوى مميز في اللقاء الماضي أمام إنتر ميلان إلا أنه تذوق طعم المرارة وخسر بهدف دون رد، ليعود إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

مشاعر أليمة تغمر نابولي بعد الخسارة، ولكن سيحاول الليلة اخمادها بالفرحة عندما يواجه خصم قوي استعد له بكل قوة وحماس عالي، من أجل استعادة توازنة من جديد والزحف نحو المقدمة والعودة من جديد إلى المربع الذهبي فهو على حافته بفارق نقطة عن روما ويوفنتوس، أملاً بأن

يتعثر أحدهما وينجح في الفوز ليحتل مكان بين الكبار.

في المقابل، فشل لاتسيو من خطف الفوز من معقل بينفينتو حيث تعادل معه بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع على جدول الترتيب.

ولن يكون لاتسيو في مهمة سهله اليوم فهو يواجه خصم قوي وشرس، ولكن سيحاول تعويض الإخفاق الماضي والعمل على عدم الوقوع في الكبوة مرة أخرى ووقف نزيف النقاط، فيطمح الليلة تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من أنياب الخصم، فهل ينجح ويزيد المراراة على الأزرق نابولي.