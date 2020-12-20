السوق السعودي | نجم اتالانتا “جوميز” يرفض إغراءات النصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قرار قائد اتالانتا، أليخاندرو جوميز، بخصوص إمكانية انتقاله إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي 2021، في ظل توتر علاقته مع مدربه الحالي جيامبيرو جاسبريني، وتلقيه عروض عديدة من أندية إيطالية.

وأكد موقع “fcinter1908” أن جوميز يفضل الانتقال إلى ميلان في الميركاتو المقبل، رغم تلقيه عرض ضخم من النصر بقيمة 30 مليون يورو، تشمل حصة أتلانتا وراتب اللاعب خلال عامين ونصف.

وكان النصر قد حاول ضم جوميز خلال الميركاتو الصيفي 2020، لكن الصفقة تعثرت بسبب رفض عائلة اللاعب مغادرة إيطاليا والانتقال إلى السعودية.

وقال وكيل جوميز في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام الإيطالية “بابو جوميز هو قائد اتالانتا وهو رجل حقيقي. نابولي أو النصر؟ من السابق لأوانه الآن التحدث عن سوق الانتقالات ولا أرغب في التحدث عن ذلك”.

وجاءت أزمة جوميز مع مدرب اتالانتا جاسبريني الذي طلب منه تغيير مركز اللعب في لقاء ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يستجب ليتم استبداله بين الشوطين.

وتقدم النصر الصيف الماضي بعرض لإقناع اتالانتا بالتفريط في خدمات قائده، الذي حقق نتائج رائعة في الموسم المنصرم، ووصل مع الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوج بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي “سيريا آيه”.

من هو اليخاندرو جوميز؟

يبلغ من العمر 32 عامًا، طوله 1.67، مركزه الأساسي مهاجم متأخر، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وصانع اللعب، أرجنتيني الجنسية، بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2005 مع فريق آرسنال الأرجنتيني، ثم انتقل إلى سان لورينزو يناير 2009، واستمر معه عام قبل أن يحط الرحال في كاتانيا الإيطالي يوليو 2010.

أمضى اللاعب 3 أعوام في كاتانيا، ثم انتقل إلى ميتاليست الأوكراني، وقضى هناك موسم واحد، ثم حضر إلى أتالانتا في 1 سبتمبر 2014.

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