اخبار العراق | انطلاق أعمال التحضير لخليجي 25، ولجنة رسمية تتفقد المنشآت!

بدأت لجنة تقييم ملف خليجي 25 في دراسة الملف الذي تقدمت به العراق لاستضافة البطولة المقبلة، وذلك في الإجتماع الذي عقد في برج البدع في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة جاسم بن محمد الشكيلي رئيس اللجنة وحضور جميع الأعضاء سواء بشكل مباشر أو من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وذكر الاتحاد الخليجي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد أن اللجنة اطلعت خلال الإجتماع على ما تضمنه الملف من تفاصيل، وما احتواه من معلومات تتعلق بالمنشآت الرياضية، وبناءً على ذلك تقرر تشكيل لجنة تفتيش منبثقة عن لجنة تقييم الملف يترأسها فهد بن عبدالله الرئيسي للقيام بزيارة تفقدية إلى العراق خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين اتحادي كأس الخليج العربي والاتحاد العراقي.

ومن المقرر أن تطلع اللجنة خلال الزيارة على استعدادات العراق لاستقبال البطولة الخليجية، إذ سيتم خلالها زيارة الملاعب المرشحة لاستضافة منافسات البطولة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية وأيضًا الاطلاع على البنى التحتية، والتجهيزات اللوجستية، وفنادق استضافة المنتخبات والوفود المشاركة في خليجي 25.

وبعد الإنتهاء من مهمة التفتيش سترفع اللجنة تقريرها إلى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، حتى يتسنى لأعضائه الاطلاع عليها، والقيام بدراستها، والتأكد من عدم وجود أي قصور على مستوى توافر الاشتراطات والمعايير المطلوبة قبل اتخاذ قرار الاستضافة.

وعلى الصعيد نفسه يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي الثلاثاء المقبل إجتماعًا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقارير اللجان، والمصادقة على محضر الإجتماع السابق، وما يستجد من أعمال.

وتضم بطولة كأس الخليج العربي ثمانية منتخبات هي قطر عمان والكويت والسعودية والبحرين والإمارات والعراق واليمن.

كان منتخب البحرين قد توج ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين «خليجي 24» التي اقيمت عام 2019 في قطر.