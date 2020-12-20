ليستر سيتي يهزم توتنهام وينتزع منه الوصافة 

ألحق ليستر سيتي الخسارة الثانية توالياً بمضيفه توتنهام وانتزع منه الوصافة عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وضرب ليستر سيتي عصفورين بحجر واحد كونه استعاد توازنه عقب الخسارة أمام ضيفه ايفرتون صفر-2 الأربعاء، وخطف المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر وحامل اللقب.



ووجه ليستر سيتي ضربة جديدة لتوتنهام في سعيه إلى المنافسة على اللقب عندما ألحق به الخسارة الثالثة هذا الموسم والثانية تواليا بعد سقوطه امام مضيفه ليفربول 1-2 الأربعاء في قمة المرحلة الثالثة عشرة، فتجمد رصيده عند 25 نقطة وتراجع الى المركز الرابع "مؤقتاً" خلف إيفرتون الفائز السبت على أرسنال 2-1، وهو مهدد حتى بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد.



وهو الفوز السادس لليستر سيتي في سبع مباريات خارج قواعده حتى الآن حيث خسر مرة واحدة وكانت أمام ليفربول صفر-3، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يسقط في فخ التعادل حتى الآن (9 انتصارات و5 هزائم).



كما أن مدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز حقق فوزه الأول على مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو في 8 مواجهات بينهما (5 هزائم وتعادلان)، علماً أن الأخير هو من قام بتعيينه للإشراف على مركز التكوين التابع لنادي تشيلسي ومن بعده فريقه الرديف عندما كان البرتغالي على رأس الادارة الفنية للبلوز.



وكان ليستر الطرف الافضل في المباراة لكنه انتظر الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لترجمة أفضليته الى هدف من ركلة جزاء حصل عليها بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" إثر عرقلة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من المدافع الإيفواري سيرج اورييه، فانبرى لها الاختصاصي القائد جايمي فاردي بنجاح (45).



وهو الهدف الحادي عشر لفاردي هذا الموسم، فلحق بمهاجمي توتنهام الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين وايفرتون دومينيك كالفيرت-ليوين إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدر مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.



وفي الوقت الذي سعى فيه توتنهام لتدارك الموقف مطلع الشوط الثاني عندما دفع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالدولي الويلزي غاريث بايل مكان الفرنسي تانغوي ندومبيلي، عزز جيمس ماديسون تقدم ليستر سيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من فوفانا، فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بيمناه على يمين الحارس هوغو لوريس (48)، لكن الهدف ألغي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.



وتابع ليستر سيتي بحثه عن التعزيز ونجح في ذلك في عندما مرر مارك البرايتون كرة عرضية داخل المنطقة فارتقى لها فاردي برأسه فوق الفرنسي موسى سيسوكو، فارتطمت بالمدافع البلجيكي توبي الدرفيريلد وتابعت طريقها داخل شباك لوريس (59).



وكاد سون يقلص الفارق بتسديدة على الطاير امام المرمى بيد ان الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل أبعدها في توقيت مناسب قبل ان يشتتها الدفاع (70).



ومباراة أخرى تعادل برايتون مع شيفيلد يونايتد بهدف لداني ويلبيك (87) مقابل هدف لجايدون بوغل (63).



ولعب شيفيلد يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 إثر طرد لاعب وسطه جون لاندسترمان.

المصدر: فرانس برس