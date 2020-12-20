الامارات | ليس الريال أو برشلونة.. نادٍ إسباني هو الأقرب لضم محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الريال أو برشلونة.. نادٍ إسباني هو الأقرب لضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن النجم المصري محمد صلاح بات مرشحاً بقوة للانتقال للعب في الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.



وعقب إثارة هداف ليفربول الإنجليزي الجدل في تصريحات صحافية حول إمكانية رحيله عن "الريدز" إلى ريال مدريد أو برشلونة، أوضحت صحيفة "دون بالون" أن هناك نادٍ آخر هو الأقرب للتعاقد مع صلاح.



وبينت أن حظوظ محمد صلاح ارتفعت في الانتقال إلى "الليغا" في 2021، ولكن إلى وجهة غير متوقعة، مشيرة إلى أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع النجم المصري.



وأضافت أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يرى أن التعاقد مع صلاح سيعزز طموحات "الروخي بلانكوس" في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لافتة إلى أن اللاعب المصري سيشكل قوة هجومية رائعة إلى جانب البرتغالي جواو فيلكس والأوروغوياني لويس سواريز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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