شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غائبين عن مواجهة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج أحمد الشيخ، لاعب بيراميدز، من قائمة فريقه لخوض لقاء الاتحاد الليبي، المقرر بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية، وذلك لعدم قيده بالقائمة الإفريقية، بسبب تأخر انضمامه للفريق.
وغاب عن القائمة أيضًا أحمد الشناوي وعبدالله بكري وعمر العيوني، لأسباب فنية، ومحمد حمدي لإصابته بفيروس كورونا.
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