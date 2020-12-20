«حكيمي» و«لوكاكو» يقودان إنتر لإسقاط سبيتسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتاج إنتر ميلان صاحب المركز الثاني إلى هدفين في الشوط الثاني من أشرف حكيمي ومتصدر الهدافين روميلو لوكاكو ليقضي على مقاومة سبيتسيا ويهزم الوافد الجديد 2-1 اليوم الأحد.
وأبقى الفوز على فريق المدرب أنطونيو كونتي بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ميلان الذي فاز 2-1 على ساسولو.
وصمد سبيتسيا، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأضواء، حتى سبع دقائق بالشوط الثاني عندما تلقى المغربي حكيمي تمريرة لاوتارو مارتينيز لينطلق بسرعة ويسدد في شباك الحارس إيفان بروفيديل.
وأضاف لوكاكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71 محرزا هدفه 11 في المسابقة هذا الموسم بعد لمسة يد على مبالا نزولا.
وقلص روبرتو بيكولي الفارق للزوار في الوقت المحتسب بدل الضائع.
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