شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد الندوة التثقيفية الأولى لمبادرة «مصر بلا غرقى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية الأولى لمبادرة مصر بلا غرقى، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك كل من بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.

وخلال كلمته قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة مصر بلا غرقى اخذت اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية وتوجيه رئاسي بأن يشارك كافة القيادات التنفيذية لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر .

أوضح صبحى أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه مهارات الإنقاذ الاساسية في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل .

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح الشكر لوزير الرياضة على دعمه في هذا المحفل الرياضي الكبير، بحضور ومشاركة عدد كبير من رياضيين المحافظات الحدودية، والتي اصبحت لها عظيم الأثر في نفوس كافة المشاركين، مؤكداً على نجاح اولمبياد المحافظات الحدودية في ترسيخ فكر وثقافة الممارسة الرياضية.

ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لاختيار شرم الشيخ مدينة السلام، في هذا التجمع الرياضي الكبير، مطالبا بأن يكون هناك تجمعات لتبادل الخبرات .

وشدد فودة على اهمية مبادرة مصر بلا غرقى من خلال 600 كيلو شواطئ تتبع محافظات جنوب سيناء، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير والاتحاد المصري للغوص والانقاذ من اجل نشر أهداف هذه المبادرة والاهتمام بها.

وفي السياق نفسه قال الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص، أن بعض كليات التربية الرياضية، يوجد فيها مادة «الانقاذ» وأصبحت مادة تخصص مطالبا بتعميمها في كل الكليات، وضرورة تنظيم ندوات تثقيفية في الكليات النظرية حتى يتم محو امية السباحة وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة .

وطالب الشاذلى بتكثيف الدورات التدريبية في الاندية ومراكز الشباب، وتشكيل لجنة عليا لمبادرة مصر بلا غرقى تضم عدد من الوزارات لتصبح مصر بلا غرقى خلال عامين.

وفي سياق آخر حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج أهل مصر في نسخته الرابعة، والتي تنفذه الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية، والذي جاء تحت عنوان «الدولة المصرية وتحديات الأمن القومي»

وقدم البرنامج اللواء أركان حرب دكتور بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني السابق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

وتضمن البرنامج مفهوم الدولة، ومفهوم الأمن القومي والتحديات التي تواجهه ومن ضمنها حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية قيام الدولة لمواجه تلك التحديات.