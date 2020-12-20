شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إسباني: «صلاح» يستعد لـ«ثورة فرعونية» في الليجا لكن ليس مع ريال مدريد ولا برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير إسباني اقتراب النجم المصري محمد صلاح بالفعل من الرحيل عن ناديه ليفربول الإنجليزي للعب في الدوري الإسباني، لكن ليس لعملاقيه ريال مدريد أو برشلونة.

ولفتت صحيفة «دون بالون» الإسبانية إلى أن محمد صلاح يظهر بكل تصرفاته اقتراب رحيله عن ليفربول، إلا أن عام جائحة كورونا عطل كل المحاولات من قبل الأندية المهتمة بالحصول على خدماته بعروض رسمية.

وأضافت: «الآن، في 2021 يبدو الفريق القادم للمصري سيكون في إسبانيا، لكن وبشكل غريب، الأقرب للتوقيع معه ليس ريـال مدريد ولا برشلونة، فهل ستكون هناك ثورة فرعونية في الليجا؟».

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن استهداف محمد صلاح للانتقال إلى إسبانيا هو بسبب دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، إذ يسعى الروخيبلانكوس لخطو خطوة جديدة في جودتهم التي حملتهم هذا الموسم إلى صدارة الدوري الإسباني، رغم الهزيمة من ريال مدريد. وسيسعى أتلتيكو مدريد للاستمرار في التطور بعقد صفقة قوية للغاية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أتلتيكو مدريد وكذلك الجهاز الفني يعلمون أنه يجب عليهم أن يحققوا إنجاز الفوز بدوري أبطال أوروبا من أجل كتابة اسمهم في سجل العظماء، ولا يرغب «سيميوني» في الرحيل عن الفريق قبل تحقيق هذا الهدف، لذا فإن الأرجنتيني يضغط على الإدارة الرياضية من أجل تكوين ثلاثي هجومي في موسم 2021-2022 يضم كل من لويس سواريز وجواو فيليكس بالإضافة إلى محمد صلاح.

ومن أجل إتمام صفقة انتقال «صلاح» إلى أتلتيكو مدريد، فسيتعين على الأخير بيع لاعبين لهم قيمتهم في السوق لتوفير المال الكافي لإقناع ليفربول بالتخلي عن «الملك المصري».