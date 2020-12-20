شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومرسى مطروح يتابعون فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، فعاليات نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية، المقامة على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

‎ومن المقرر أن يشهد مساء اليوم وزير الرياضة حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد والتي تنطلق خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة ٦ محافظات حدودية، هي «جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الاحمر، واسوان»

‎يشار إلى أن الاولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب «خماسي قدم- كرة طائرة- كرة طائرة شاطئية- تنس طاولة- كرة سرعة كاراتيه- شطرنج- العاب قوى- سباحة» للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من ١١٠٠٠ مشارك ومشاركة وذلك خلال الفترة من ١٥- ١١ إلى ١٥-١٢-٢٠٢٠ حيث تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة في يوم ٩ نوفمبر الماضي .

‎كما سيتم تقديم عروض رياضية من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من أبناء ٦ محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية«الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافة الرياضية -الملاحة الرياضية- الألعاب الإلكترونية» ببعض الانشطة الرياضية .

‎وعلى هامش متابعته افتتح وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء، ومرسى مطروح دورة تدريب فرق الجوالة بمراكز الشباب على الاغاثة أثناء الأزمات المختلفة، والتي تنفذها الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرية.

‎وتعتبر أولى دوراتها التدريبية المكثفة لأعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب حيث تتضمن تكوين فرق عمل في حالات الأزمات والكوارث التي تمر بها البلاد في وقتنا الحالي أقيمت الدورة خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ ديسمبر الحالي بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة عدد ٢٥ من فرق الجوالة بمراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.