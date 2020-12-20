شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تحصل علي ميدالية ذهبية في رفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الطالب أسامة محمد حسين بكلية التربية الرياضية بجامعة السويس أن يحقق الميدالية الذهبية في رفع الأثقال في بطولة الشهيد الرفاعي التي تنظمها جامعة الفيوم برعاية أستاذ دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبعث أستاذ دكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ببرقية تهنئة عبر صفحة المركز الإعلامي للجامعة يهنئ فيها الطالب بهذا الانجاز الكبير متمنيًا له دوام التوفيق والرقي لرفع اسم جامعة السويس وسط مختلف المحافل الرياضية.

الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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