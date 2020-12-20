شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يحقق الفوز الأول ويعمّق جراح البطائح حامل اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

عمّق فريق الظفرة جراح فريق البطائح بالخسارة الثانية على التوالي في دوري كرة الصالات بعد أن حقق الفارس الظفراوي فوزه الأول في الدوري على حساب حامل اللقب بنتيجة 4-3 ضمن مباريات الجولة الساددسة من دوري كرة قدم الصالات.

وكان الظفرة خسر في الجولة الخامسة من النصر في مباراة شهدت طرد لاعب الظفرة حمد الشامسي بعد احتجاجه على التحكيم وهو جالس على مقعد البدلاء، ونجح خورفكان في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر وجاء الفوز بثلاثية نظيفة على حساب الشارقة، فيما حافظ العميد النصراوي على تألقه بقيادة محمد عبيد وسطر فوزاً مهماً على ضيفه مليحة بنتيجة 3-2 ليواصل الموج الأزرق التحليق منفرداً بالصدارة برصيد 16نقطة ويضغط عليه شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، والبطائح في المركزالثالث برصيد 11 نقطة، ويأتي خورفكان رابعاً برصيد 7 نقاط والحمرية خامساً برصيد 7 نقاط أيضاً، وقفز الظفرة إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط واتحاد كلباء والشارقة في المركزين الثامن والتاسع برصيد 4 نقاط لكل منهما، ومليحة في المركز العاشر والأخير برصيد 3 نقاط.

وتجمع مباريات الجولة السابعة يوم الأربعاء القادم بين النصر واتحاد كلباء، والحمرية والظفرة، ويلتقي خورفكان مع دبا الحصن في ديربي الابتسامة بالمنطقة الشرقية، وشباب الأهلي مع البطائح في قمة الجولة، ومليحة مع الشارقة في مواجهة الهروب من المؤخرة.