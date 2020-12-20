مران الزمالك.. تأهيل أوباما وحازم إمام.. وتدريبات إضافية للمثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

ركز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك في بداية مران اليوم على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.

وأشرف كوستا المدرب العام وباتشيكو على المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

وأدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق، برنامجا تأهيليا في الجيمانزيوم بسبب كدمة خفيفة في وجه القدم.

وقرر باتشيكو خضوع شيكابالا لتدريبات منفردة في الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته على أن يخضع للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

وتواجد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص الثنائي على متابعة أمور الفريق والجهاز الفني واللاعبين ومناقشة استعدادات الفريق لمباراة الغزالة التشادي المقبلة.

وحصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب الإجهاد.

وفضل باتشيكو منح اللاعب راحة من أجل استعادة جهوده بشكل لائق قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام الغزالة التشادي.

كما حصل مصطفى محمد مهاجم الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

وشهدت تدريبات الفريق عودة محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الفريق بعد أن خضعا لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم أمس.

وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

وحرص باتشيكو على تخصيص تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وكريم بامبو بعد انتهاء التدريبات الجماعية.

وقام الثنائي بأداء تدريبات منفردة من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة.

وخضع حازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بعد انتهاء الفريق من التدريبات الجماعية المقامة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز للوصول بالثنائي لأعلى مستوى لتجهيزهما للمباريات المقبلة.