خاص.. عرض فرنسي لمصطفى محمد.. والزمالك يعلن موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك عرضًا من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه رفقة ابناء ميت عقبة.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن مصطفى محمد تلقى عرضًا من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي مقابل دفع 2.5 مليون يورو.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة الفنية والتي تضم فاروق جعفر وأيمن يونس رفضت رحيل مصطفى محمد في الفترة المقبلة لاحتياج الفريق له خاصة أن الأبيض مقبل على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم أعمدة الزمالك في الفترة الماضية، حيث سبق وأن تلقى صاحب الـ23 عامًا عرضًا من جانب فنربخشة وجالاتا سراي التركيين من أجل الحصول على خدماته في الصيف المنقضي إلا أن المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور رفض رحيل اللاعب إلا بعد الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في مباراتين بداية من الموسم الجديد (2020 - 2021) في مسابقة دوري we المصري استطاع من خلالها أن يسجل هدفين في شباك كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

وخاض مصطفى محمد عدة تجارب على سبيل الإعارة بداية من الداخلية ثم طنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود إلى الزمالك بداية من موسم (2019 - 2020).

ولعب مصطفى محمد مع الزمالك 51 مباراة في مختلف المسابقات سجل من خلالها 19 هدفًا وصنع أربعة أهداف حاسمة.

أما على صعيد الألقاب فتوّج ببطولة كأس مصر والسوبر المصري والكونفدرالية الأفريقية.

دوليًا شارك مصطفى محمد رفقة المنتخب الأوليمبي والذي خاض معه في 12 مباراة ليسجل ستة أهداف إلى جانب الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وشارك مصطفى محمد أيضًا في أربع مباريات دولية رفقة المنتخب الأول كان آخرها في لقاء توجو بتصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.