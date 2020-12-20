بالفيديو.. رفائيل لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
سجل البرتغالي رفائيل لياو لاعب ميلان أسرع هدف في مسابقة الدوري الإيطالي بعدما افتتح التسجيل في مواجهة ساسولو بملعب إستاد مابي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من المسابقة.
جاء هدف رفائيل لياو بعد مرور 6 ثوان فقط من اللقاء، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحتفظ به الإيطالي باولو بوجي منذ ديسمبر 2001 مع فريق بياتشينزا، حيث جاء بعد 8 ثوان.
وبات هذا الهدف هو الثالث لرفائيل لياو (21 عاما) في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري 2020/2021.
ويتربع ميلان على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات دون تلقي أي هزيمة بعد مرور 12 جولة من "سيريا آ".
ويأمل فريق المدرب ستيفانو بيولي في استعادة الانتصارات أمام ساسولو بعدما تعادل في آخر جولتين مع بارما وجنوى بنفس النتيجة (2-2).
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